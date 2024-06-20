Берлин остается блокирующей силой, несмотря на изъятие пункта, который Германия считала проблематичным.

Страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, поскольку Германия остается блокирующей силой, несмотря на изъятие пункта, который Берлин считал проблематичным, пишет Reuters с посланием на дипломатов ЕС.

Отмечается, что чиновники из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций более месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По словам дипломатов и источника агентства, знакомого с этим вопросом, колебания Германии были частично связаны с внутренними разногласиями между Министерством иностранных дел и канцелярией канцлера.

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Изъятое положение было расширением так называемого "положения об отсутствии России" в отношении дочерних компаний в третьих странах. По их словам, положение статьи 12G было изъято в компромиссном тексте, разосланном государствам-членам незадолго до встречи послов в среду поздно вечером.

Этот пункт заставил бы эти дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России", как гласит проект предварительной версии пакета.

По словам журналистов, ЕС постоянно усиливает санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину в 2022 году, но его усилия подрываются обходом через третьи страны. Включение этого пункта привело бы к дальнейшему ужесточению мер блока.

Новые санкции ЕС против России

Европейский Союз 14 июня не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение ограничений. Следующее обсуждение санкционного пакета в отношении России планировалось на 19 июня.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия – это не "новая Венгрия", и отрицает обвинения в блокировании нового пакета санкций ЕС против России.

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