Михаил Подоляк напомнил о проведении реформ в Украине и борьбе с коррупцией.

Большинство государств-членов Евросоюза будут заинтересовано в том, чтобы Украина и Молдова вступили в ЕС. Уверенность в этом высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Report.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно вступление Украины и Молдовы в ЕС, он заявил:

"Я думаю, что это конкретный путь. Это очень четко выражено в реформах, которые предстоит осуществить. Украина, несмотря на военные действия, реформирует ряд отраслей. Это, прежде всего, реформы в судебных, правоохранительных органах и органах спецслужб. Конечно, в этих рамках осуществляется и борьба с коррупцией. Сегодня Украина активно работает над регулированием отдельных сфер экономики".

По словам Подоляка, такая же большая работа проводится и в Молдове.

"Я думаю, если эта война закончится установлением справедливости - а это может быть только при поражении России - то это приведет к резкому ускорению членства Украины в организации. Думаю, что подавляющее большинство из 27 государств-членов Евросоюза будут крайне заинтересовано в том, чтобы Украина и Молдова, наконец, вступили в организацию, и будет активно участвовать в переговорном процессе. На мой взгляд, это максимально позитивный, максимально быстрый процесс. К сожалению, не все страны пошли по этому пути быстро", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в Евросоюз:

"Начало переговоров в начале следующего года в широком понимании. Я ничего не загадываю, чтобы это не превратилось в какие-то пустые обещания", - отметил он, добавив, что "есть четкое понимание часовых рамок", когда для начала переговоров выпадет первая возможность.

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