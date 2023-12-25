Россияне давят почти с 16 направлений только по линии обороны Авдеевки, говорит глава ГВА Виталий Барабаш.

Среди передовых сил Украины растет чувство тревоги из-за сокращения поставок оружия и боеприпасов, а также признаков того, что приверженность международных партнеров ослабевает. Об этом пишет Independent.

Украинские военные опасаются, что российские оккупационные войска могут прорвать оборонительные линии ВСУ в районе Авдеевки и обеспечить успех в течение нескольких дней, если США не обяжутся оказать больше помощи. Интенсивные бои за город не утихают, враг обстреливает его каждый час.

"Очень сложная ситуация, очень сложная, но ребята из Сил обороны держатся", – отметил в комментарии изданию глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По его словам, в Авдеевке сейчас очень горячо. Он подчеркнул, что Украине срочно нужна дополнительная помощь, чтобы удержать город.

"В течение последних пяти дней враг активно применяет десятки единиц техники. Наши военные сжигают это оборудование; почти все сбито. Противник давит почти с 16 направлений именно по линии обороны Авдеевки. Важнейшими для их атак являются Авдеевский коксохимзавод и Степовое. И, конечно, направление на Первомайск, Опытное, Водяное, куда пытаются зайти с флангов", – пояснил Барабаш.

Он добавил, что больше всего Силы обороны по всему фронту сейчас нуждаются в как можно большем количестве боеприпасов калибра 155 мм, а также большем количестве HIMARS.

В то же время спикер 47 отдельной механизированной бригады Украины, которая удерживает северные окрестности Авдеевки, Дмитрий Лазуткин рассказал журналистам, что ни для кого не секрет, что именно западные поставки оружия позволили его военным противостоять натиску гораздо большего соседа.

"Конечно, помощь Запада имеет большое значение. Наша бригада воюет в основном на западной технике, у нас есть "Брэдли", у нас есть САУ "Паладин", боекомплект к ним крайне важен для того, чтобы наши военные могли эффективно вести боевые действия. На данный момент в Авдеевке есть что держать, и есть мощные средства, чтобы не дать врагу агрессивно продвигаться", – сказал он.

Военный добавил, что Украина сталкивается с безжалостным врагом в Авдеевке, а российские войска даже не останавливаются, чтобы забрать тела своих солдат – ими усыпаны поля от стен Авдеевского коксохимзавода до железнодорожной станции села Степовое.

Другой высокопоставленный украинский командир, пожелавший остаться неназванным, сказал, что у Сил обороны Авдеевки достаточно боеприпасов, чтобы выстоять на нынешних позициях, но недостаточно для того, чтобы заставить Россию остановиться, если ситуация обострится.

"Некоторые вещи невозможно предсказать. Например, россияне начали использовать новые версии ракет С-400 для поражения наземных целей в Киеве, а это значит, что нам нужно больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее. (...) Эта война стала войной на истощение, и мы должны некоторое время удерживать линию, чтобы одержать победу", – пояснил он.

Военный отметил, что сейчас Украина действительно зависит от международной поддержки. Речь идет о помощи, в частности, со стороны США, Великобритании, стран ЕС и Южной Кореи.

"Конечно, это не значит, что мы прекратим борьбу без посторонней помощи. У нас слишком много примеров перед глазами, чтобы знать, что эта война – геноцид, и никто здесь не хочет, чтобы его город разделил судьбу Бучи или Мариуполя. Речь идет лишь о количестве потерь, которые мы будем иметь в нашей борьбе", – констатировал он.

Помощь Украине: последние новости

Издание Forbes пишет, что содержимое последних пакетов помощи Украине свидетельствует об изменении военной стратегии. В частности, в последнем пакете поддержки от США содержались защитные барьеры HESCO, большое количество боеприпасов и оборудование для подрыва.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на возможное увеличение помощи Украине. По его словам, в стране смотрят, "какие элементы расходов мы могли бы заложить на многолетней основе".

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