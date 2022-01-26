Встреча началась ориентировочно в 13:00.

Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже длится уже более семи часов.

Источник УНИАН в Офисе президента сообщил, что встреча началась ориентировочно в 13:00.

По словам собеседника, переговоры пока все еще продолжаются.Читайте также"Мощный сигнал": Ермак о встрече советников лидеров "нормандской четверки"

Напомним, сегодня, 26 января, в Париже проходит встреча политических советников "нормандской четверки".

Накануне переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимает участие во встрече от украинской стороны, заявил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

По информации немецких СМИ, во время переговоров советников лидеров Германии, Франции, Украины и России речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.

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