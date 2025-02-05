До сих пор неизвестно, приедет ли государственный секретарь США Марко Рубио.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали участия в расширенной встрече глав МИД ряда стран в Париже, которая должна состояться уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

"Встреча состоится в Париже. И, на этот раз, принимающей стороной выступает французская сторона. Мой коллега, Жан-Ноэль Барро, французский министр иностранных дел, действительно, меня пригласил на встречу министров иностранных дел определенных стран Европейского Союза", - сказал он.

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Глава МИД Украины уточнил, что это уже будет третья встреча в таком формате. Первая состоялась в Варшаве, а вторая - в Берлине.

"Эти встречи чрезвычайно важны. Они о помощи Украине в достижении справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира. Они о конкретных решениях как усиливать нашу устойчивость и обороноспособность. Они очень откровенные. Они предметные", - подчеркнул Сибига.

По его словам, эти встречи сосредотачиваются на всех аспектах безопасности, связанных как с безопасностью в регионе, трансатлантической безопасностью, так и безопасностью Украины.

"К сожалению, по состоянию на сегодня, у меня нет подтверждения разговора с Марко Рубио, с моим американским коллегой. Я жду такого подтверждения и надеюсь, что этот разговор будет проведен в короткой перспективе. У меня нет информации относительно участия господина Рубио в заседании в Париже, но если будет присутствие господина Рубио в Мюнхенской конференции, я рассчитываю на встречу с ним уже в рамках пребывания и участия в Мюнхенской конференции", - подчеркнул Сибига.

Сибигу пригласили на расширенное заседание министров иностранных дел

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ распространили информацию, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании министров иностранных дел таких стран, как Франция, Германия, Польша, Италия, Великобритания, Испания и США. Отмечалось, что встреча министров состоится 12 февраля.

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