Сообщается, что встреча министров состоится 12 февраля.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании министров иностранных дел таких стран, как Франция, Германия, Польша, Италия, Великобритания, Испания и США.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

"Наш собеседник проинформировал, что эта встреча должна состояться 12 февраля в Париже. Других деталей он не привел", - говорится в сообщении.

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Также издание напомнило, что накануне в комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщили, что начали консультации о возможности замещения помощи от США с Европой. Речь идет о проектах, которые финансировались Американским агентством по международному развитию (USAID).

Прекращение финансирования гуманитарных программ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа внезапно отправила в отпуск десятки высокопоставленных чиновников в Агентстве по международному развитию (USAID) после того как Вашингтон ввел масштабное замораживание американской помощи во всем мире.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук назвала прекращение финансирования гуманитарных программ "неожиданной и неприятной новостью" и для власти, и для общественного сектора, однако, подчеркнула, "это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть".

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, США, вероятно, после аудита возобновят финансирование гуманитарных проектов в Украине, ведь, чтобы страна была сильной, ей необходимо влиять на то, что происходит в других странах.

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