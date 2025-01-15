По словам министра, партнеры заинтересованы в том, чтобы усилить переговорные позиции Украины.

Союзники Украины не давят на военно-политическое руководство нашего государства относительно быстрого начала переговоров с РФ об окончании войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкни.

По словам министра, партнеры наоборот заинтересованы в усилении переговорных позиций Украины.

"Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Очень важно, что это неделимое понимание справедливого мира. Поэтому никакого давления на нас нет. Мы совместно с нашими союзниками работаем над достижением этой цели. Более того, мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить (позиции) Украины на пути к достижению справедливого мира", - заверил Сибига.

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Политик подчеркнул, что такое усиление является "стратегическим интересом трансатлантического сообщества", ведь речь идет не только об агрессии РФ в отношении Украины.

"Это атака на общие ценности, на тот образ жизни, к которому привыкли в Европе, и мы его защищаем", - пояснил Сибига.

Кроме того, министр добавил, что союзники "поздравляют Украину" с тем, что она захватила в плен военных КНДР.

"Это большой успех и это признание украинской военной мощи", - подчеркнул он.

По его словам, российская армия также пыталась сделать все, чтобы этих военных было невозможно взять в плен, однако украинцам это удалось.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. По словам собеседников издания, Трамп критикует поведение Путина, хотя и стремится открыть канал связи с российским лидером.

В то же время в CNN сообщали, что переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года. В частности у Трампа надеются найти решение по завершению войны между двумя сторонами в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.

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