Также он рассказал об украинских военных.

Сегодня, 14 марта, состоялся брифинг с пленными солдатами-срочниками РФ, которые приехали на войну в Украину.

Один из них рассказал, как украинские военные защищают нашу страну и мирных жителей.

"Украинцы - сильный народ. Они дерутся как звери. Они разбивают наши колонны в пух и прах. С нашей стороны очень много потерь. Мы хотим это остановить", - сказал оккупант.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин постоянно врет. По его словам, в Украине есть срочники, хотя Путин говорил, что их здесь нет.

"Хочу сказать правду. Здесь гибнут люди, дети… Путин сказал, что здесь срочников нет, но мы здесь. Прошу прощения у всей Украины… Мне стыдно", - добавил российский военный.

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