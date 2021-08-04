43,2% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 48,7% - досрочных парламентских выборов.

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 29,3% украинцев, тогда как не одобряют – 56,1%

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса.

"С 52,7% в июне до 56,1% сейчас стало больше тех, кто не одобряет деятельность президента В. Зеленского. В то же время, с 34,1% до 29,3% стало меньше тех, кто одобряет его деятельность", - говорится в результатах.

Также 43,2% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 48,7% – досрочных парламентских выборов.

***Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения 24 июля - 1 августа. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2 тыс. 028 респондентов. Опрос проводился в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров