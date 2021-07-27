Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

27,7% украинцев готовы поддержать действующего президента Украины Владимира Зеленского, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года.

Вторым в списке электоральных симпатий идет руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (13,4%). За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголовувати 11,4%, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 10,1%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 7,8%, за лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 6,1, за председателя ВР Дмитрия Разумкова – 4,1.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% – за Бойко, 29% – за Зеленского.

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В свою очередь парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 14,3%, "Батькивщину" – 12,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, Радикальную партию и партию Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,3%, партию "Сила и честь" – 4,1%, партию "Свобода" – 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

*** Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

В то же время в конце июня - начале июля желающих отдать свой голос за действующего президента было 29,1% среди опрошенных. Тогда как потенциальных избирателей "Слуги народа" было 24,9%.

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Автор: Константин Гончаров