Темпы мобилизации в сентябре не только не позволяют формировать резервы, а даже не покрывают боевые потери, - Дикий.

В сентябре темпы мобилизации в Украине снова серьезно снизились.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

По его словам, у нас сейчас ключевой вопрос кому воевать, чтобы защищать свою страну и проводить расширение Силами обороны операции на территории РФ. Он отметил, что нам для этого нужно накопить достаточно сил. "А вот с этим у нас проблемы", - подчеркнул Дикий.

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При этом добавил, что они в двух плоскостях - недостаточная помощь от наших союзников, а также проблема с мобилизацией. По его словам, странно, что президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде Украины план победы, не сказал о главной проблеме, которая не столько в том, чем воевать, а кому воевать. При этом подчеркнул, что президент должен был с парламентом говорить об этом откровенно и жестко.

"После летнего всплеска, вызванного принятием в мае закона о воинском учете, у нас снова "просела" мобилизация. Ее темпы в сентябре упали почти до майского значения. Не могу называть цифры, но тот темп мобилизации, который у нас пошел в сентябре, не только не позволяет формировать резервы, а даже не покрывает боевые потери", - подчеркнул Дикий.

По его словам, на сегодня складывается ситуация, когда боевые потери не покрываются новым набором, то есть когда армия "просто стачивается". Он добавил, что именно это перечеркивает необходимость продолжать не только операцию по заходу Сил обороны, в частности, в Брянскую область России, но и эффективно продолжать защищать украинские населенные пункты.

По его словам, необходимы законы, которые должны способствовать мобилизации, потому что через некоторое время не будем вспоминать о наших наступательных планах, а будем говорить о причинах сдачи врагу все новых населенных пунктов:

"Если пройтись по Киеву, то сразу видно, где у нас наиболее недомобилизованный резерв. Речь идет о мегаполисах, а не о заводах".

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что в последнее время в Украине темпы мобилизации заметно снизились. Среди факторов, которые могли на это повлиять, в частности, рост количества забронированных от мобилизации. При этом отмечает, что сейчас в целом снижение темпов мобилизации несущественное.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что проблема мобилизации в Украине актуальна как никогда, но решение ее не должно заключаться в репрессивных методиках или в подходах на уровне совкового менталитета.

Эксперт уверен, что "правильная мобилизация" в Украине возможна. При этом одним из важных аспектов обозреватель назвал денежную стимуляцию мобилизационных процессов.

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