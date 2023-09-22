Во время визита в Вашингтон Зеленский пытался заручиться поддержкой критиков военной поддержки Киева.

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон был посвящен призыву к увеличению военной поддержки Украины. С этой целью он посетил Капитолийский холм, Пентагон и Белый дом.

По словам сенатора Чака Шумера, во время встречи в Капитолии с десятками сенаторов Зеленский сделал мрачное предупреждение, что Украина проиграет войну против РФ без помощи, пишет The New York Times (NYT).

NYT отметил, что в Белом доме Байден заявил, что на следующей неделе начнется поставка таких долгожданных танков Abrams. Он также признал, что у него нет другого выбора, кроме как верить в двухпартийный прорыв для продолжения поддержки Украины.

Видео дня

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет", - коротко прокомментировал Байден.

Издание отметило, что визит Зеленского состоялся на фоне того, как опросы общественного мнения показали растущую усталость американского общества от войны, а республиканцы заявили, что выступают против последней просьбы Байдена к Конгрессу о выделении $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

Вопреки настроению республиканцев, американский президент все же поспешил заверить, что США крупнейший военный спонсор Украины среди ее западных союзников и останутся с Киевом в долгосрочной перспективе.

В свою очередь Зеленский сказал, что он также получил заверения от республиканца, спикера Кевина Маккарти, что Палата представителей продолжит поддерживать военные усилия Украины.

Он отметил, что Украина не прекратит контрнаступление зимой, и надеется воспользоваться тем, что он считает слабостями России. "Мы не можем остановиться зимой. Это трудно, но у нас есть опыт прошлого года", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в США

В ночь на 19 сентября борт с четой Зеленских прибыл в Нью-Йорк, где их встречала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН, а также провел ряд встреч. Среди других состоялась встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Также был диалог с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Вас также могут заинтересовать новости: