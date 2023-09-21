Для членов Конгресса очень важно услышать непосредственно от президента Украины, каковы потребности его страны, говорят в Белом доме.

В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который находится в США с официальным визитом, приехал в Вашингтон.

Как пишет AP, президент уже прибыл в Капитолий, же размещен Конгресс Соединенных Штатов Америки. Здесь, как ожидается, состоится его частный разговор с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате. Также сегодня состоится встреча Зеленского с сенаторами (она пройдет закрытыми дверями в Старом зале Сената).

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис сопровождал Зеленского в Капитолий. Спикер Палаты Представителей, республиканец Кевин Маккарти, накануне визита заявил, что планирует отдельную встречу с Зеленским с двухпартийной группой законодателей и председателями комитетов.

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"У меня будут вопросы к президенту Зеленскому", – сказал Маккарти и уточнил, что стремится получить больше подотчетности относительно средств, которые США передали Украине, прежде чем будет обсуждаться увеличение расходов на помощь украинским силам. Маккарти также сказал, что хочет узнать, каков план победы Зеленского.

Накануне визита Зеленского спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент способен убедить американских законодателей продолжить жизненно важную поддержку Украины со стороны США.

"Для членов Конгресса очень важно услышать непосредственно от президента о том, с чем он сталкивается в этом контрнаступлении, и как он достигает своих целей, и что ему нужно, чтобы продолжать достигать этих целей", – сказал Кирби журналистам.

Сам Зеленский, сообщая о визите, отметил, что сегодня состоятся "важные переговоры в Вашингтоне" и "ПВО для Украины – среди топовых вопросов".

После встреч с законодателями ожидается встреча Зеленского с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

Помощь Украине и визит Зеленского в США - это надо знать

С начала полномасштабной войны в Украине Конгресс США поддержал одобрение четырех раундов помощи Украине на общую сумму около 113 миллиардов долларов. Часть этих денег пошла на пополнение запасов американской военной техники после ее отправки на передовую.

Белый дом работает над усилением поддержки Украины и сталкивается с сопротивлением со стороны части представителей Республиканской партии. Администрация президента Джо Байдена требует от Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на военные и гуманитарные нужды Украины.

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского государственный секретарь Энтони Блинкен и высокопоставленные чиновники разведки провели встречу с законодателями по этому вопросу.

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