По данным немецких СМИ, президенту Украины Владимиру Зеленскому выдвинули ультиматум.

Западные союзники могут оказать давление на Украину из-за мирных переговоров с Российской Федерацией. Данная ситуация может иметь место, если наступление украинских военных потерпит неудачу.

По информации немецкого издания Bild, Запад "намерен использовать новые поставки оружия, чтобы позволить Украине вернуть себе территории, контролируемые Россией, к осени". В то же время, если наступление не удастся, то Запад усилит давление для переговоров между Украиной и РФ.

Отмечается, что несмотря на декларируемую неограниченную поддержку Украины, западные лидера выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Наступление Украины - что известно

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине, чтобы начать масштабное контрнаступление, нужны истребители – американские F-16, шведские Gripen или итало-германо-британские Tornado.

В свою очередь бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Украина должна закончить войну в этом году, но при условии, что союзники обеспечат украинских защитников современным оружием. При этом он заверил, что ВСУ добьются успеха, но чем дольше будут ждать поставок вооружения, тем большие потери понесут.

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