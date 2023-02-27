Он в очередной раз подчеркнул: необходимы поставки западного вооружения.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко дал прогноз на второй год войны с Россией.

В интервью "Обозревателю" он подчеркнул, что Украина должна закончить войну в этом году, но при очень важном условии: если ее союзники обеспечат ВСУ современным эффективным вооружением.

В то же время он упрекнул Запад, который медлил осенью с поставками оружия, уверяя, что зима – не лучшее время для активных действий на фронте. А путинские военные использовали это и сейчас наступают на востоке.

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"Будут поставки вооружений - будет наша общая победа, в том числе в пользу Европы и Америки. Если нет, это ляжет тяжелым бременем и на Украину и ее народ, и на наших союзников", — заявил Романенко.

Он заверил, что ВСУ так или иначе добьются успеха, но чем дольше мы будем ждать поставок вооружения, тем большие потери будем нести.

Прогнозы по завершению войны в Украине

С конца 2022 года от представителей украинской власти звучат заявления, что Украина победит в этой войне в 2023 году. Отличаются лишь месяцы в этих прогнозах. Кто-то прогнозирует завершение боевых действий уже в апреле-мае, а другие "видят" окончание вторжения в июне-июле.

Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину великой войны заявил, что Украина способна победить уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

2 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил комиссарам Европейского Союза, что нужно Украине для контрнаступления и победы в войне.

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