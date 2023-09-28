Среди прочего стороны обсудили актуальные потребности украинского войска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Стороны обсудили контрнаступление и потребности ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ в Telegram. "Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - раскрыл детали Залужный.

Он добавил, что поблагодарил Радакина за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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Напомним, перед этим Радакин приезжал в Киев чуть больше месяца назад. Он принимает активное участие в консультировании главнокомандующего Валерия Залужного.

Помощь Британии в войне в Украине

С первых дней войны Британия активно помогает Украине противостоять стране-агрессору. А 11 августа Украина начала первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставление гарантий безопасности.

Также ранее в пресс-службе Королевского военно-морского флота Великобритании показали снимки с учений украинских морпехов. Отмечалось, что курс прошли уже около 900 украинских морских пехотинцев.

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