В ближайшие недели США планируют назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи. Однако это не будет означать предоставление нашей стране нового статуса. Речь идет о создании центра принятия решений, через который будут проходить все вопросы, связанные с закупкой оружия для Украины.

По сути, американцы улучшают собственную координацию в процессе оказания помощи. Тем более, что речь идет об очень крупных заказах и поставках оружия западного производства и потоках денег. Поэтому создание такого центра - логичный шаг США.

Но первой причиной его создания, вероятно, стала попытка избежать критики за любые инциденты, связанные с исчезновением или перепродажей оружия. Призывы сделать процесс более регулируемым звучали как от демократической, так и республиканской партии.

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Такая критика, в том числе от оппозиции, имеет большое значение для Байдена, учитывая, что в ноябре запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Понятно, что Белый дом должен был отреагировать. Мол, мы все контролируем.

К тому же этот шаг — возможность переложить ответственность на конкретную группу людей, чтобы предоставление помощи для Украины не ассоциировалось только с Байденом.

И хорошая новость для Украины в том, что эта структура никуда не исчезнет, даже после смены власти в США. То есть ее сможет унаследовать даже новая администрация Белого дома.

Следующая причина предоставления названия этой миссии в том, что в США приняли во внимание: скорее всего, война РФ против Украины растянется на несколько лет. Поэтому нужно уже сейчас подумать о том, как лучше рассчитывать ресурсы, планировать выделение средств и формировать бюджет отдельной статьей (то есть не так, как процесс происходил до этого).

Например, когда в текущем году законы просто протягивались через Конгресс, они не всегда находили понимание у американских парламентариев. Вспомните, когда недавно выделяли $40 млрд на все, что связано с Украиной, законопроект едва не заблокировали.

По сути, США демонстрируют завершение этапа ad-hock с ситуативным принятием решений об оказании помощи и готовятся к длительной войне с РФ.

Так, нужно было определить структуру, ответственную за миссию США по поддержке Украины. Очевидно, что теперь Пентагону поручат собрать команду, которая будет заниматься этими вопросами. Непосредственно генералы Пентагона не могут влиять на принятие решений. Однако именно этот назначенный генерал, сможет влиять на мнение парламентариев США. То есть, в соответствии с мандатом, который ему будет предоставлен, он сможет докладывать или отчитываться в Конгрессе о результатах операции, а также привлекать средства. Ведь именно Конгресс США будет отвечать за это.

С американской точки зрения, процесс предоставления Украине помощи станет более рутинным, привычно бюрократическим и централизованным.

Что это значит для Украины? С одной стороны, будет больше контроля. А потому сложно прогнозировать, будет ли Украина быстрее получать оружие. Скорее, создание дополнительной бюрократической процедуры даже замедлит определенные процессы. Но здесь мы ничего не сделаем: есть требования американского законодательства и избирателей США.

И с точки зрения стратегических интересов Украины, нужно видеть позитив. Даже если США теперь будут передавать нам оружие медленнее, мы все равно уже не будем гадать: будут ли военные поставки, или нет. Теперь сможем быть уверены, что помощь будет поступать еще долго. А вот будут ли эти поставки оружия покрывать нужные нам объемы — все еще вопрос.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".