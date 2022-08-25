Также ожидается наименование миссии, которое имеет большое бюрократическое значение.

В ближайшие недели США планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи.

Как сообщает WSJ, наименование миссии имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой ее долгосрочное целевое финансирование, возможность специальной оплаты и наград для военнослужащих, участвующих в этих усилиях.

Название операции формально признает усилия США в вооруженных силах, подобно тому, как Пентагон ранее окрестил миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Выбор генерала в свою очередь отражает стремление к созданию команды, ответственной за координацию помощи США, а также к переходу от разовых усилий по обучению украинских военных к многолетней программе помощи.

Как писал УНИАН, 24 августа США объявили о новом (19-м по счету с момента вторжения РФ в Украину) пакете помощи на рекордные 2,98 миллиарда долларов.

Сообщалось, что средства пойдут на финансирование закупки оружия и боеприпасов у оборонных подрядчиков (оружие в большинстве предыдущих пакетов поступило из запасов США).

Некоторые оборонные компании могут предоставить отдельные боеприпасы в ближайшие месяцы, но администрация президента США Джо Байдена заявила, что получение оружия, обещанного Украине, станет "многолетней инвестицией", а по словам представителей министерства обороны, доставка некоторых видов оружия может занять до трех лет.

В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

Речь идет, в частности, о шести дополнительных национальных современных зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них, тысячах боеприпасов для артиллерийских систем 155-мм калибра и для минометов 120-мм калибра.

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