По ее мнению, ведя эту войну, российский диктатор Путин "жертвует своей страной" ради того, чтобы сохранить режим и остаться у власти.

В настоящее время не существует ни малейшей возможности вести какие-либо переговоры с Россией. Германия не собирается призывать Украину к прекращению огня и мирным переговорам.

Такое мнение выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью Stern.

"О чем можно договариваться с тем, кто даже не желает согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей", – возмутилась министр.

Одновременно она отвергла призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров, с которым выступила в открытом письме "Перемирие сейчас!" группа немецких интеллектуалов и знаменитостей.

"На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку, высокомерное", - сказала глава германского МИДа.

Бербок добавила, что не может давать советы Украине.

"Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть ее страны ей отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиняться власти России?" – резюмировала она.

Так же глава МИД Германии отметила, что с начала войны в Украине у нее не было прямых контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мне хотелось бы сказать: "Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире", но сомневаюсь, что у Лаврова все еще имеются подобные полномочия от российского руководства", - призналась Бербок. - "Какую роль играет сегодня в этих вопросах российский министр иностранных дел, неизвестно".

Война в Украине и позиция Бербок:

Напомним, 10 июля 2022 года Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

"Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Однако мы не можем это обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами. Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики", — отметила Бербок.

По ее словам, именно поэтому она должна была четко сказать, что бесполетную зону над Украиной создавать не будут.

На что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцам не нужно, чтобы Запад за них воевал, – нужны системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В начале мая 2022 года Бербок посетила Киев. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

19 мая Бербок заявила о том, что развязанная Россией агрессия против Украины бьет по всему миру, в том числе по самым бедным слоям населения.

В конце мая стало известно, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

5 июня 2022 года посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в том, что за более чем 100 дней полномасштабной войны она ни разу не встретилась с ним.

29 июня 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что если Путин захочет, война в Украине закончится уже завтра.

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