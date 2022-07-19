Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только при посредничестве ООН.

На сегодня Украина ведет с Россией только переговоры по разблокированию украинских портов.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".

"Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные переговоры, которые происходят, - это переговоры по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но лишь при посредничестве ООН", - сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что "с русскими не общается", но контактирует с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Думаю, что у нас есть определенный прогресс. Но для нас вопрос безопасности номер один. Мы им (россиянам - УНИАН) точно не верим - это понятно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

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