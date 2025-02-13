Глава МИД поговорил с госсекретарем, разговор касался стратегического партнерства между Украиной и США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио, и по его итогам подчеркнул, что США остаются преданными поддержке Украины. Об этом говорится в сообщении Сибиги на сайте МИД.

"Провел хороший разговор с государственным секретарем Марком Рубио по развитию стратегического партнерства между Украиной и США с взаимной выгодой для наших народов. Выразил благодарность госсекретарю за подтверждение, что США остаются преданными поддержке Украины. Достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира является нашим общим интересом", - сообщил Сибига.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет 12 февраля подчеркнул, что Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины.

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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон передал Киеву.

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