По словам Трампа, США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине просто так.

Президент Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон передал Киеву, пишет The New York Post.

"Они имеют чрезвычайно ценную землю с точки зрения полезных ископаемых, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов (в Украине - УНИАН)", - отметил Трамп в интервью Fox News.

В издании напомнили, что Трамп настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение между РФ. По его словам, "более 300 млрд долларов", которые США предоставили Украине, значительно превышают взносы других стран в военные усилия.

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"Они могут заключить соглашение. Они могут не договориться. Они могут когда-то быть русскими, а могут когда-то не быть русскими. Но мы будем иметь все эти деньги в (Украине - УНИАН), и я говорю, я хочу их вернуть. Я сказал им, что хочу получить полезные ископаемые на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились на это", - объяснил президент США.

Также Трамп подчеркнул:

"Я сказал им: "Мы должны - мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги"".

По словам политика, продолжать оказывать помощь Украине просто так было бы "глупо".

В то же время в The New York Post подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу поддержал взаимное соглашение с США о поставках ресурсов в обмен на гарантии безопасности в рамках потенциального мирного урегулирования.

"Если мы говорим о соглашении, то давайте заключим соглашение, мы только за. Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть - очень богатый Днепровский регион в центральной Украине", - отметил он в интервью Reuters.

В издании подытожили, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и специальным представителем Трампа в Украине и РФ, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлоггом встретится с украинским президентом на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, чтобы обсудить, как закончить войну, которая длится уже почти три года.

Полезные ископаемые Украины для США - что известно

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил, как можно достичь мира благодаря полезным ископаемым Украины для США. По его словам, в плане победы президента Украины Владимира Зеленского был пункт относительно минеральных или природных ресурсов, которыми богата Украина.

"А именно, о возможности для наших партнеров инвестировать, совместно их разрабатывать, потому что это наш общий стратегический интерес, и это тоже одни из таких конкретных воплощений реализации концепта мир благодаря силе, потому что это тоже является элементами определенных гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине, больших интересов заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов - в разработке таких месторождений и их защиты. Мы действительно имеем для этого огромные возможности", - отметил политик.

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