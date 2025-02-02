Он напомнил, что тот сам растоптал российскую конституцию.

Кремлевский правитель Путин заявляет о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ввести в заблуждение иностранных лидеров и аудитории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он напомнил, что за четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента, а Дональд Трамп успел вернуться в Белый дом уже во второй раз:

"Так выглядят демократия и легитимность. Зато Путин узурпировал власть, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные средства массовой информации, организовал фиктивное голосование за себя и остается у власти дольше, чем Сталин. Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое".

Сибига отметил, что под сомнение может ставиться только легитимность диктатора в Москве, "который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти".

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