По мнению Фарапонова, сейчас будет происходить коммуникация украинской команды с командой Трампа.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента Соединенных штатов Америки. Окончательное преимущество над демократкой Камалой Харрис ему принесла победа в штате Висконсин. Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Всего он набрал 277 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Какой будет политика Трампа в отношении Украины и изменится ли его позиция в отношении России в интервью УНИАН рассказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

Как на Трампа во время этого президентства будет влиять его окружение?

Будет влиять, но с той точки зрения, что он будет получать информацию от окружения, а принимать решения будет самостоятельно.

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До вторых выборов он брал исключительно единомышленников. Означает ли это, что у Трампа в значительно большей степени будут развязаны руки?

Он президент, который будет иметь второй срок, поэтому я сказал бы, что, в общем, да. Руки будут действительно развязаны, и возможно, он еще больше будет думать о каких-то глобальных вещах, а не только внутренней политике, хотя, конечно, она будет приоритетом. Однако он будет думать и о глобальных внешне-политических вещах, в частности, прекращении войны на Ближнем Востоке, прекращении войны России против Украины. То есть, речь идет именно о фундаментальных и серьезных вещах, а не символических.

Спикером Палаты представителей станет Майк Джонсон, у которого "нет аппетита кормить Украину". Действительно ли Республиканская партия возьмет лидерство на всех уровнях - в Белом доме, Конгрессе и Сенате?

Я думаю, что спикер Джонсон не против помогать Украине. Он просто хочет закрепиться в лидерстве Республиканской партии и ставит, прежде всего, свои интересы с точки зрения переизбрания и своей партии. Республиканцы лидируют на выборах в Палату. Однако думаю, что может быть и небольшое преимущество демократов в Палате представителей, и может быть спикером лидер от демократов. Поэтому, посмотрим.

Как Трамп может посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, и пойдут ли они на это?

Сейчас будет происходить коммуникация украинской команды с командой Трампа. Потому что непонятно, насколько Трамп готов давить на Путина. Когда мы это поймем, станет проще коммуницировать и доносить нашу позицию. Я виделся с послом Украины в США Оксаной Маркаровой и понял, что ни на какие компромиссы мы не пойдем, и это правильно, это сильная позиция. Поэтому, сначала нужно понять, готов ли Трамп давить на Путина, и насколько. В противном случае, как можно готовиться к каким-то переговорам? Если Трамп хочет переговоров, то относительно участия Украины должна быть четкая ясность.

Что грозит Украине и России в случае отказа от идей Трампа или несогласия с его планами в том виде, в котором его команда их озвучивала перед выборами?

Относительно Москвы - это может быть ограничение для российских сателлитов в мире. Может быть еще больше санкций, могут быть персональные санкции. В общем, рычаги влияния на Россию, если не брать во внимание увеличение финансовой и военной помощи Украине, - это санкции и "охлаждение" контактов.

В отношении Украины - это может быть отсутствие или уменьшение помощи до минимума. Это главная санкция для Украины.

С учетом "наследия", оставленного демократами, и обещаниями Трампа все исправить, от экономики и инфляции до миграционной политики, не сосредоточит ли он все усилия, время и деньги для того, чтобы наводить порядок в США, оставив Украину без прежнего внимания?

Думаю, что особенно первые два года он будет концентрироваться на внутренней политике. Это будет приоритет. Но это не значит, что на внешне-политическом поприще будет какой-то простой.

Если Трамп увидит, что Путин не хочет переговоров и мира, может ли он подтолкнуть процесс вступления Украины в НАТО?

Не думаю.

В Европе перед выборами очень много говорили о том, что Старому миру нужно готовиться жить в новой реальности, в которой США больше не будут лидерами западного мира в той мере, как они были последние десятилетия. Сможет ли Европа без США продолжать поддерживать Украину и компенсировать для Украины то, что она потенциально не получит от США?

Во-первых, Европа очень медлительна в плане поддержки Украины, в том числе и в производстве оружия. На самом деле это очень маловероятно, что Европа сможет компенсировать помощь США. Во-вторых, считаю, США будут лидером западного мира и в дальнейшем.