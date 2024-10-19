Дональд Трамп больше внимания акцентирует на том, что Зеленский виноват в войне в Украине больше, чем Путин.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выборами 5 ноября все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начало войны" и что затянул ее на слишком долгий период, отмечает аналитик Аарон Блейк.

По словам Трампа, Украина должна была пойти на переговоры с Россией. "Любая сделка, даже самая плохая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше", - заявил он.

Эксперт The Washington Post пишет, что Трамп меньше готов обвинять царя Кремля Владимира Путина в том, что тот начал полномасштабную войну, "нежели Зеленского в том, что тот не уступил".

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Политик в самом начале войны осудил ее начало, но исключив при этом любые суждения действий России, заявляет эксперт. "И даже когда он говорил подобные вещи, он часто делал акцент на вине администрации Байдена, а не Путина", - говорится в материале.

Аналитик пишет, что это может быть попыткой сохранения переговорной позиции. Однако, по его словам, Трамп все равно мог бы сказать, что он хочет победы Украины, так как этого хотят подавляющее большинство американцев, и осудить действие российского диктатора.

"Такие действия могли бы оказать давление на Путина, показав, что западный мир не собирается терпеть или узаконивать подобные действия. Вместо этого Трамп теперь считает, что во всем виноват Зеленский", - подчеркивает эксперт.

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Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский во время разговора с Трампом заявил, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие. Это

"Мне кажется, что это понятный пример. Украина имела Будапештский меморандум. Там были ядерные государства. Крупнейшие государства в мире, которые имеют влияние, имеют ядерное оружие. И Россия нарушила этот документ, хотя она была гарантером этого меморандума", - сказал Зеленский.

Кроме того, Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину. Однако республиканец еще тогда якобы отметил, что он этого не допустит.

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