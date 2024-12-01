По словам Каи Каллас, стоит сохранять "определенную стратегическую двусмысленность".

Появление иностранных войск в Украине нельзя исключать, и Европа может сыграть в этом свою роль. Об этом в интервью ANSA сказала новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, для ЕС война в Украине имеет чрезвычайное значение.

"Это серьезный кризис безопасности, я считаю, что ничего не следует исключать и стоит сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - ответила Каллас на вопрос, могут ли европейские солдаты сыграть определенную роль в войне в Украине - в частности, для установления перемирия.

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Войска европейских стран в Украине

Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. По его словам, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просит президент Владимир Зеленский.

Как сказал политик, если США выступят против участия Киева в военном альянсе, Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

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