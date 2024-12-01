По словам политолога, война в Украине - это пример того, как в эпоху глобализации войны неизбежно становятся глобальными.

Война в Украине все еще не переросла в Третью мировую войну, но этот конфликт продолжает разрастаться и разделять мир. В боевых действиях участвуют не только украинские и российские солдаты, но и иностранные наемники.

Британский политолог Марк Галеотти в своей колонке для The Sunday Times объяснил, почему Запад отстает в поддержке Украины.

Он отметил, что КНДР отправила в Россию около 10-12 тысяч своих солдат, чтобы они участвовали в боевых действиях против Украины. В то же время Кремль вербует йеменцев, обещая им щедрую зарплату и гражданство РФ.

Видео дня

В ответ на это Южная Корея рассматривает возможность отправки офицеров разведки или спецназа для наблюдения за солдатами КНДР, добавил Галеотти. Он считает, что в Сеуле также заинтересованы в оказании помощи в допросе пленных и перебежчиков.

Политолог напомнил, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который ныне является послом Украины в Великобритании, говорил о том, что мир находится на пороге возникновения Третьей мировой войны. Тем не менее Галеотти не согласен с этим мнением. Он подчеркнул, что это пример того, как в эпоху глобализации войны неизбежно становятся глобальными.

"Русские прекрасно это понимают. Но мы все еще слишком сильно обособляемся. Чем скорее Запад примет во внимание этот процесс глобализации, тем лучше", - сказал политологу офицер британской армии.

Галеотти поделился, что российский диктатор Владимир Путин пытается избежать новой волны массовой мобилизации, так как прошлая попытка в 2022 году провалилась. Тем не менее лидер РФ все еще собирается добиться максимального продвижения оккупантов до инаугурации новогоизбранного президента США Дональда Трампа в январе.

Это приводит к огромным потерям - около 50 000 убитых и раненых россиян ежемесячно, подчеркнул политолог. Он отметил, что России каждый месяц удается призвать не более 25 000 человек. Именно поэтому РФ начала привлекать иностранных боевиков.

По словам Галеотти, кампания России по шпионажу и саботажу на Западе превратилась в многонациональное предприятие, в котором участвуют различные посредники - от преступников до идеологических попутчиков. Некоторые из них открыто признаются в сотрудничестве с Москвой, а некоторые просто пытаются нажиться.

Кроме того, в Международном легионе Украины насчитывается около 20 000 иностранных военных, поделился политолог. Галеотти подчеркнул, что они действуют более скрытно, чем союзники РФ, в основном выполняя роли советников, инструкторов и наблюдателей.

Также РФ получает от партнеров не только солдат. Политолог напомнил, что Иран продает россиянам беспилотники и ракеты, Северная Корея поставляет боеприпасы, а Китай дает вездеходы и радиостанции. При этом Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Армения закрывают на это глаза.

Украина и ее западные союзники зависят от глобальных цепочек поставок, заявил Галеотти. Он отметил, что в 2023 году Южная Корея отправила США 300 000 артиллерийских снарядов, чтобы американцы передали их Киеву. В 2024 году Чехия выступила с инициативой приобрести 800 000 снарядов у всех, кто готов их продать.

Даже Аргентина ведет переговоры с Францией о возвращении своих пяти ударных истребителей Dassault Super Etendard, которые затем могут быть переданы Украине в обмен на французские беспилотники или вертолеты, рассказал политолог.

Политическая и экономическая борьбу между двумя сторонами конфликта привела к тому, что от этого страдают и другие страны. В частности, политолог подчеркнул, что один западноафриканский дипломат гневно проклинал "западный финансовый империализм" из-за того, что его стране приходится выбирать между дешевой российской нефтью и опасностью попасть под санкции.

Галеотти добавил, что усилия Запада по изоляции России не работают так, как было задумано. Москва все еще может работать в глобальной финансовой системе, используя сторонние банки, товарные свопы или криминальные "отмывочные" компании.

По словам политолога, российская кампания саботажа и подрывной деятельности в Европе является признанием того, что бросать прямой вызов НАТО было бы самоубийственно с военной точки зрения. Вместо этого Москва пытается усугубить разногласия в странах Запада и подорвать желание продолжать поддерживать Украину. Для этого используется все - от кибератак и поджогов до тревожных заявлений о риске ядерной эскалации.

Помимо этого Россия действует на разных континентах. Политолог привел в пример поддержку авторитарного режима в Африке, которая является личной победой Путина в информационной войне. Так российский диктатор может заверить свой народ в том, что у него есть друзья по всему миру.

РФ приходится действовать так из-за слабости по сравнению с коллективным Западом. Проблема заключается в том, что союзники Украины пока не осознали этого, подчеркнул политолог.

Война в Украине - последние новости

Ранее эксперты назвали главные "за" и "против" сценария введения войск НАТО в Украину. Как заявил один из экспертов, западные миротворцы в Киеве будут "заложниками".

Кроме того, Россия выделила рекордную сумму на оборону в 2025 году. Отмечается, что почти треть (32,5%, или более 145 миллиардов долларов) бюджетных расходов РФ в следующем году будут направлены на военные расходы.

Вас также могут заинтересовать новости: