В настоящее время чиновник находится на освобожденных территориях Донецкой области, а по возвращении напишет заявление.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко подаст в отставку из-за того, что правительство внесло изменения в перечень его полномочий.

"Внесены изменения в перечень полномочий уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Так, переговоры со страной-агрессором о возвращении тел переданы Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Деятельность поисковых групп будет в ведении Генштаба ВСУ. Работа с Единым реестром пропавших без вести отныне поручена Министерству внутренних дел", – написал Котенко в соцсети.

Он отметил, что сейчас находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области и по возвращении подаст заявление об отставке.

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"Помощь членам семей пропавших без вести командой Олега Котенко будет продолжаться уже в формате общественной работы. Как и раньше, каждый может обратиться к нам со своей проблемой. Со своей стороны мы все сделаем, чтобы помочь вам", - пообещал он.

Напомним, изменения по работе по поиску пропавших без вести анонсировались еще в августе.

Работа Олега Котенко

В мае уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил о том, сколько пропавших без вести гражданских и военных украинцев разыскивает офис уполномоченного. "Чуть больше 7 тыс. человек разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам - в офис уполномоченного, для того, чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем", - сообщил Котенко

2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, где будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести. Этот реестр был разработан МВД совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

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