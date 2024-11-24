Посол считает, что Украине нужно активно действовать до инаугурации новоизбранного президента США.

Для Украины следующие восемь недель будут самыми ответственными и сложными после 1991 года. Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода заявил, что нашей стране нужно решить некоторые вопросы до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы завершить войну на своих условиях.

"Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас надо решать. Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет решение принято и тогда нам будет сложнее", - объяснил он.

Посол считает, что не стоит пытаться предугадать будущее. Он отметил, что на ход войны в Украине из всех союзников смогут кардинально повлиять только США.

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"Сейчас уже поздно что-то делать, и я лично имею огромные сомнения, например, что эта китайско-бразильская инициатива будет иметь какое-то серьезное практическое продолжение, учитывая то, что новый президент США фактически определил тему российской войны против Украины одной из немногих, которыми он хочет заниматься, решить как можно скорее, в течение 24 часов завершить эту войну", - поделился он.

Посол добавил, что украинцам следует воспринимать серьезно слова Трампа о завершении войны в Украине за 24 часа. Он подчеркнул, что нашей стране не нужно искать других посредников, чтобы кардинально изменить ситуацию.

"Я очень сомневаюсь, если честно, хотя определенный процент вероятности существует, что он будет пытаться или захочет делить эти лавры миротворца с кем-то другим, тем более с Китаем или Бразилией - с кем угодно", - сказал дипломат.

Украине нужно сосредоточить дипломатические, политические и общественные усилия на следующих восьми неделях до инаугурации Трампа, заявил посол журналистам. Он считает, что на мнение нового президента США все еще можно повлиять:

"Все возможные каналы, которые есть - дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно - нужно для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, на Флориде - там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент - для того, чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть. Потому что хуже всего будет то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову".

Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее в The Guardian заявили, что в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут согласиться на условия Москвы в возможных переговорах по завершению войны в Украине. Журналисты поделились, что в РФ пока никто не торопится заключать сделку.

Кроме того, УНИАН писал, что недавние решения президента США Джо Байдена могут помочь Трампу закончить войну в Украине. Отмечается, что Белый дом одобрил поставки противопехотных мин нашей стране и списал почти 5 млрд долларов долга.

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