Эти решения могут сыграть на руку Трампу, который обещал быстро закончить войну в Украине.

Под конец своего президентства Джо Байден хочет укрепить позиции Украины в войне против РФ, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал быстро закончить войну.

Как пишет издание Bloomberg, среди последних таких действий Байдена - разрешение бить по военным целям в глубине территории РФ, что было расценено командой Трампа как эскалация.

Кроме того, Белый дом одобрил поставки противопехотных мин Украине и списал почти $5 млрд долга, а также ввел санкции против крупного российского банка.

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По данным источника издания, эти меры, как и другие, которые еще находятся на стадии рассмотрения, являются частью плана Байдена сделать как можно больше для усиления Украины до начала президентства Трампа.

Издание отметило, что это не означает, что такие шаги Байдена будут неприятны Трампу. Как отметила заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид, некоторые решения могут быть на пользу Трампу.

"Некоторые нынешние решения Байдена могут помочь Трампу занять более выгодную позицию для окончания войны, а Украину - поставить в более выгодное положение для любых переговоров", - высказала мнение эксперт.

Решение Байдена по Украине

22 ноября издание The Telegraph написало, что внезапное решение США о разрешении Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ и поставки противопехотных мин, хоть и было принято слишком поздно, однако это не значит, что это не поможет переломить ход войны в пользу Украины.

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