По информации Главнокомандующего, информация из иноСМИ о якобы сотнях пленных бойцов ВСУ точно не соответствует действительности.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что во время выхода бойцов Сил обороны Украины из Авдеевки в российский плен попали 25 человек. Об этом он сказал в интервью "Укринформу", опровергнув информацию иностранных СМИ о якобы сотнях пленных украинских бойцов.

"К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это - война... Российские пропагандисты пытаются использовать различные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", - отметил он.

Сырский также рассказал о причинах выхода из Авдеевки.

Видео дня

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед", - сказал он.

При этом главнокомандующий отметил, что также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии.

"Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки", - продолжил он.

Сырский также напомнил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями.

"И об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре. Только в период с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонительной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", - отметил он.

Что известно о пленных в ходе Авдеевской операции

В статье, которую The New York Times опубликовало 20 февраля, указано, что во время отступления ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских военных могли попасть в плен. Издание, ссылаясь на оценки военных и западных высокопоставленных чиновников, писало, что от 850 до 1000 солдат могли попасть в плен или считаются пропавшими без вести.

В ВСУ информацию NYT сразу опровергли, добавив, что "в данном случае NYT распространяют российские нарративы".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии BBC Украина объяснил, что на последнем этапе Авдеевской операции, под давлением значительно больших сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попали в плен. Но речь идет не о сотнях военных.

По его словам, в ВСУ оперируют понятием "некоторое количество не вышло на связь". Ведь со временем отдельные военнослужащие, которые сначала считались пропавшими, выходят на связь на нашей стороне; они в госпиталях или присоединяются к своим подразделениям. По словам Лиховия, это сообщение - часть "информационной агрессии", которую Россия применяет вместе с бомбами и снарядами.

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