По его мнению, Остин мог сообщить Шойгу то, что США никоим образом не собираются уменьшать поддержку Украины.

Ситуация в Украине находится на рубеже и даже вторая фаза полномасштабной войны подходит к своему апогею с непривлекательным для России результатом.

Такой вывод в эфире 24 канала сделал политолог Игорь Чаленко после того, как глава Пентагона Ллойд Остин впервые за долгое время поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Эксперт предположил, что США могли в очередной раз подчеркнуть критическое положение, в котором оказалась РФ из-за войны.

"Разумеется, контакты на неофициальном уровне происходят постоянно, но когда мы видим подобную связь именно сейчас – это свидетельствует, что действительно, ситуация в Украине на рубеже и даже вторая фаза полномасштабной агрессии подходит к своему апогею с незавидным для России результатом", – подчеркнул политолог.

По его мнению, Остин мог сообщить Шойгу то, что США никоим образом не собираются уменьшать поддержку Украины.

"Очевидно, были данные США показывают плачевное состояние российских войск во время собственных агрессивных действий на территории Украины", – отметил Чаленко.

Политолог предположил, что американская сторона прибегла к такому шагу, чтобы в России поняли, что чем быстрее они начнут искать пути выхода из нынешнего состояния и уберутся с территории Украины, тем для них будет лучше.

"Думаю, соответствующий контакт был действенный, россиянам надо было эту информацию услышать. Дальше они должны определяться будут ли и дальше вести себя как в "дурдоме", будут ли искать свет в конце тоннеля", – сказал Чаленко.

В то же время он предположил, что в разговоре главы Пентагона с министром обороны России говорилось не только об Украине. Возможно, обсудили вопросы напряженности вокруг Молдовы и вступление Финляндии со Швецией в НАТО.

Чаленко считает, что сейчас США показывают, что полностью держат ситуацию на контроле, обыграть это Кремль не сможет.

Напомним, как писал УНИАН, глава Пентагона Остин в пятницу, 13 мая, впервые с начала полномасштабной войны в Украине провел телефонный разговор с министром обороны РФ Шойгу. В ходе переговоров Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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