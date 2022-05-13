Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 13 мая, провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров глава американского США призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.
Об этом пишет Reuters
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.
В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Стоит отметить, что до переговоров с Остином глава Миноброны РФ принял участие в совещании постоянных членов Совета Безопасности с Владимиром Путиным, на котором обсуждались следующие вопросы:
- вступление Финляндии и Швеции в НАТО;
- доклад Шойгу о "специальной военной операции" в Украине;
- саммит ОДКБ.
Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он отчитался, что именно он пытался донести российскому диктатору относительно войны России против Украины. По его словам, разговор длился долго