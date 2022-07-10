Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

Об этом сообщает Der Spiegel.

"Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Однако мы не можем это обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами. Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики", — отметила Бербок.

По ее словам, именно поэтому она должна была четко сказать, что бесполетную зону над Украиной создавать не будут.

Война в Украине и позиция Бербок:

В начале мая 2022 года Анналена Бербок посетила Киев. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

19 мая Бербок заявила о том, что развязанная Россией агрессия против Украины бьет по всему миру, в том числе по самым бедным слоям населения.

В конце мая стало известно, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

5 июня 2022 года посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в том, что за более чем 100 дней полномасштабной войны она ни разу не встретилась с ним.

29 июня 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что если Путин захочет, война в Украине закончится уже завтра.

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