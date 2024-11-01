Министр иностранных дел страны Мелани Жоли подчеркивает, что Украина нуждается в этом для самозащиты.

Канада пытается убедить руководителей стран-союзников в необходимости снять для военных Украины ограничения на удары дальнобойным оружием по целям на территории Российской Федерации.

Как пишет "Укринформ", об этом рассказала министр иностранных дел страны Мелани Жоли на конференции по Формуле мира в Монреале. По ее словам, это необходимое условие для самозащиты Украины.

"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", - отметила глава МИД Канады.

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Ограничения на удары дальнобойным оружием

Как известно УНИАН, Украина месяцами требует у западных партнеров предоставить возможности для ударов по России дальнобойным оружием.

Президент Владимир Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу врага. По его словам, пока нет единодушного мнения всех партнеров.

В то же время новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предоставление разрешения Украине бить по целям в РФ дальнобойным оружием Запада. Впрочем, он отметил, что такие решения должны принимать союзники, которые передают это оружие.

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