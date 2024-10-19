Сибига: Разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ остановит продвижение россиян

В частности, это разрешение нужно для уничтожения отдаленных российских военных объектов.

Предоставление Украине разрешения на нанесение дальнобойных ударов оружием западного производства вглубь Российской Федерации сделает невозможным продвижение российских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Киеве.

"Речь идет об ударах дальнобойными ракетами, дальнобойным оружием исключительно по военным объектам на территории России", - заявил Сибига.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина имеет справедливое право наносить эти удары исходя из 51 статьи Устава ООН, а именно - право на самооборону:

"По нашему мнению, решение уже сейчас о возможности Украиной применения дальнобойного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение наших солдат и воинов".

Он отметил, что в свое время была задержка в предоставлении критически необходимой помощи для Украины, и это сказалось на ситуацию на поле боя, в частности, с определенными продвижениями российских захватчиков.

"И сейчас мы должны избежать этой ситуации и мы очень надеемся, что это решение, в конце концов, будет принято нашими союзниками", - сообщил Сибига.

Разрешение на дальнобойные удары о РФ

Как сообщал УНИАН, 18 октября президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса относительно предоставления Украине разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Также, президент Украины Владимир Зеленский вчера подтвердил, что на сегодня нет единодушного мнения всех партнеров относительно такого разрешения.

При этом, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине следует полагаться на собственные беспилотники при нанесении дальних ударов вглубь России, поскольку западные ракеты слишком дорогие.

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