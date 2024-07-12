Там считают, что сообщения и идеи должны согласовываться с позицией коалиции стран, которые поддерживают Украину.

Идеи премьер-министра Виктора Орбана о переговорах не имеют никакой силы. Об этом помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен сказал в интервью для Радио свобода.

В частности, его попросили оценить так называемую миротворческую миссию Виктора Орбана. По словам ОʼБрайена, Альянс и коалиция, поддерживающие Украину, имеют четкую политику: ничто об Украине без Украины, и что Украина должна победить в этой войне.

"Когда разные политики начинают чувствовать, что они - те, кто должен уладить конфликт, я воспринимаю это как зависть посредника. Каждый хочет быть особенным. И если сообщение несет месседж коалиции, которая поддерживает Украину, и альянса, то оно имеет поддержку. Если это (а некоторые подозревают, что сообщение могло быть другим) - только один человек, который предлагает идеи, - это не имеет никакой силы", - подчеркнул ОʼБрайен.

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По мнению помощника госсекретаря США, российский диктатор Владимир Путин "достаточно хорошо понимает, чтобы не доверять этому как отражению того, с чем он сталкивается".

Деятельность Орбана в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте активных визитов Орбана в Москву и Пекин сказал, что не все лидеры имеют возможность проводить переговоры о мире, потому что для этого надо пользоваться определенным уровнем власти.

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