Президент Украины отметил, что Киеву как можно быстрее нужен паритет на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на ускорении поставок оружия для Украины.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 119-го дня войны.

"Сегодня 22 июня – День скорби и памяти жертв войны, которая навсегда должна была остаться в истории 20 века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Тогда между утром вторжения и поражением агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе значительно быстрее. Это – наша национальная цель", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в течение 22 июня оккупанты били по Николаеву, выпустили 7 ракет. Были удары и на Харьковщине. Обстреливали приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Также на Донбассе были массированные авиационные и артиллерийские удары.

"Цель оккупантов на этом направлении неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс. Лисичанск, Славянск, Краматорск – любой город – им нужно все сделать полностью разбитым, как Мариуполь", - подчеркнул глава государства.

Ввиду этого, по его словам, Украина снова и снова отмечает ускорение поставок оружия.

"Как можно быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность США за помощь, в том числе и в расследовании военных преступлений на территории Украины.

"Благодарен господину Эли Розенбауму за готовность присоединиться к установлению справедливости – он один из тех американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов. Наша совместная следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания. И это будет одним из крупнейших в наше время взносов в защиту международного правопорядка", - сказал Зеленский.

Он также сообщил о подписании нового указа о награждении украинских героев-защитников.

"Государственными наградами отмечены 195 участников боевых действий, из них 17 посмертно", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению.

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