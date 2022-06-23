Президент Украины накануне заседания Евросовета провел поговори с лидерами 11 стран, телефонный марафон продолжит 23 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что до исторического решения Европейского Совета остаются считанные часы, и перед этим он проводит многочисленные переговоры с лидерами стран.

Об этом Зеленский отметил в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 119-го дня войны.

"С самого утра продолжил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран... Завтра продолжу такой марафон. Должны обеспечить максимальную поддержку нашего государства. Ключевое европейское решение ожидаем", - сказал глава государства.

По его словам, решение ожидается завтра вечером.

"Готовимся к историческому решению Европейского Совета, остаются считанные часы до него", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Сегодня во время общения со студентами ключевых канадских университетов Зеленский выразил уверенность, что в ближайшие два дня Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза.

Он также уверен, что для Украины статус кандидата на членство в ЕС - это большой мотиватор по объединению общества и большой мотиватор по победе в войне против РФ.

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