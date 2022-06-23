Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что до исторического решения Европейского Совета остаются считанные часы, и перед этим он проводит многочисленные переговоры с лидерами стран.
Об этом Зеленский отметил в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 119-го дня войны.
"С самого утра продолжил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран... Завтра продолжу такой марафон. Должны обеспечить максимальную поддержку нашего государства. Ключевое европейское решение ожидаем", - сказал глава государства.
По его словам, решение ожидается завтра вечером.
"Готовимся к историческому решению Европейского Совета, остаются считанные часы до него", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.
Сегодня во время общения со студентами ключевых канадских университетов Зеленский выразил уверенность, что в ближайшие два дня Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза.
Он также уверен, что для Украины статус кандидата на членство в ЕС - это большой мотиватор по объединению общества и большой мотиватор по победе в войне против РФ.
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