Михаил Подоляк отметил, что мирные переговоры с Москвой возможны после вывода российских войск из Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал очень странными призывы Запада к срочному прекращению огня я Украине. Политик заявил, что нельзя остановить Российскую Федерацию на полпути.

Об этом он рассказал в интервью Reuters

По его словам, мирные переговоры между Киевом и Москвой могут быть возобновлены только после ухода российских войск с украинской территории, потому что в ином случае оккупанты будут продолжать войну.

"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена на паузу на время. Через некоторое время с новой силой россияне нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов... И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", – заявил Подоляк.

При этом он назвал призывы Запада к прекращению огня очень странными, потому что российские войска остаются на юге и востоке Украины. Кроме того, он считает, что оккупанты буду пытаться зафиксировать "некие военные успехи".

"С помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет... Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя остановить на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими...Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, столь болезненному, насколько это возможно", — подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, в издании The New York Times вышла статья, в которой редакция предположила, что Украине, скорее всего, придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

В материале сказано, что "если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс".

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