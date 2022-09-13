Дмитрий Кулеба заявил, что больше нет такой опции, как "границы 23 февраля"

Изначально задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво. Сейчас больше не существует такая опция, как возвращение к границам 23 февраля.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

"В начале войны, когда Россия перла вперед и было много вопросов относительно того, насколько существенным окажется поддержка украинского сопротивления, безусловная задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво", - говорится в сообщении.

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Кулеба отметил, что вытекло очень много крови, поэтому опция условной "заморозки конфликта" категорически неприемлема.

"Мы научились побеждать, знаем, как это делать и умеем это делать. И поэтому, безусловно, конечная наша цель - это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Российская Федерация заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут. Сейчас в Кремле заявляют о "выполнении требований".

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