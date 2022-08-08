При этом украинская армия получает лучшее оборудование, которому нечего противопоставить.

На многих участках фронта есть сигналы того, что российские захватчики истощаются.

Об этом рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес во время информационного телемарафона.

На вопрос ведущего по поводу того, в каком состоянии сейчас находится российская армия, Годжес отметил, что она истощается.

"Мы видим, что по многим участкам есть сигналы того, что они (оккупанты – УНИАН) истощаются. Люди не хотят идти в российское войско, чтобы сражаться. Есть мировоззренческая, ментальная проблема, потому что дети московско-питерской элиты не хотят вливаться в ряды вооруженных сил, поэтому к ним привлекают дальние, этнические окраины и приглашают наемников. Это все симптомы истощения", - рассказал бывший командующий армии США в Европе.

Кроме этого, по его словам, в Украину поступает лучшее оборудование, которому нечего противопоставить, в то время, когда российский ВПК переживает тяжелое давление от санкций. У россиян нет возможности импортировать даже сталь высокого образца, в которой нуждается артиллерия.

"Мы должны держаться, мы должны давить дальше, поддерживать санкции и я думаю, что в какой-то момент российская мощь лопнет", - подытожил Годжес.

Как сообщал УНИАН, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что Украина к концу года сможет отбросить оккупантов на границы 23 февраля при наличии высокоточного оружия и противовоздушной обороны.

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