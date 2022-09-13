Дмитрий Кулеба считает, что цели Кремля остаются неизменными.

Российская Федерация заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут. Сейчас в Кремле заявляют о "выполнении требований".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина

По его словам, ВСУ воюют против российской армии, чтобы одержать победу, а не поговорить с ними. Он отметил, что если обращать внимание на сигналы из России, то они с определенной периодичностью вспоминают слово "переговоры".

Видео дня

"Потом это слово исчезает, потом вспоминают снова. Но каждый раз это упоминание сопровождается добавлением элемента, что "Россия готова говорить о выполнении ее требований". И это, соответственно, нивелирует само упоминание о переговорах", - рассказал Кулеба.

В то же время дипломат уверен, что цели Москвы остались неизменными.

"Россия хочет полного поражения Украины. Скажем так, полной перезагрузки Украины тем или иным способом. Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен иметь никаких сомнений насчет конечных целей России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", - подытожил глава МИД Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь бывший президент РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: