Путин не способен к полномасштабной войне против Украины – офицер ВМС США

Военный считает, что полномасштабное наступление противоречит "манере" президента России Владимира Путина.

Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной. Лобовой атаки со стороны Кремля не предвидится.

Такое мнение высказал капитан первого ранга Военно-морских Сил США в отставке Гарри Табах, передает «Обозреватель». "Путин будет продолжать дергать за ниточки в Крыму, на Донбассе, но в лобовую он не пойдет", – заверил он.

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По оценкам Табаха, Российская Федерация никогда не была готова к полномасштабной войне с чисто военной точки зрения. "После Грузии она это поняла", – заметил он.

В то же время полномасштабное наступление противоречит "манере" президента России Владимира Путина, добавил капитан.

"Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь "царь всея Руси" надолго, то это не его манера – воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами", – сказал Табах.

По его прогнозам, Кремль будет продолжать оказывать опосредованное влияние на Украину, "дергая за ниточки" на оккупированных территориях Крыма и востока страны. В частности, играя на теме "русского мира".

Как сообщал УНИАН, ранее Гарри Табах назвал слабое звено российской армии.

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