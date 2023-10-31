Израиль в военном плане - самодостаточная страна, и не нуждается в тех объемах военной помощи, которые необходимы Украине.

Война против террористов ХАМАС не повлияет на предоставление международной военной помощи для Украины от ключевых партнеров - Соединенных Штатов Америки и стран Европы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал на прессконференции.

"Три недели назад произошло ужасное нападение террористов на Израиль, в результате которого более 1 тыс 400 израилетян и граждан других государств погибли, более 5 тыс ранено. По последним данным, почти 250 заложников находяться в руках террористов в Секторе Газа", - отметил Бродский.

Он отметил, что из общего числа погибших известно о 25 гражданах Украины, которые погибли после нападения террористов.

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Посол уточнил, большинство погибших украинцев имели двойное гражданство - Украины и Израиля. Их семьи находились в Израиле. Но поступили обращения по поводу двух погибших украинцев, семьи которых находяться в Украине, о захоронении их тел в Украине.

По его словам, Израиль не был готов к нападению террористов ХАМАС, которым удалось застать Израиль врасплох.

"После того, что произошло, Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа. Эта операция продолжается. Эта операция не будет быстрой столько, сколько потребуется до того момента, пока ХАМАС не будет уничтожен в Секторе Газа", - отметил Бродский.

Посол уточнил, что речь идет о "развитой инфраструктуре террора", поскольку ХАМАС на протяжении десятилетий строил такую инфраструктуру в Секторе Газа. В частности, была построена сеть туннелей протяженностью 500 км. Эти туннели используютьюся для контрабанды оружия и ракет.

"Террористы не думают о мирных жителях. Наоборот, они используют граждан, которые живут в Секторе Газа, а там живет около 2 млн человек, в качестве живого щита. К сожалению, это приводит к жертвам среди гражданского населения в Секторе Газа. Отвественность за то, что происходит, полностью лежит на плечах террористической организации ХАМАС", - подчеркнул посол.

Как констатирует Бродский, нападение ХАМАС на Израиль 7 октября поменяло правила игры.

"Израиль не готов жить рядом с ХАМАС. Мы понимаем, что вопрос стоит исключительно так: либо мы, либо они. Мы никуда уходить не намерены. Мы намерены продолжать жить в Израиле, продолжать строить нашу страну. Значит ХАМАСу прийдется уйти, и мы сделаем все для этого", - заявил Бродский.

Он сообщил, что победа для Израиля - это когда в Секторе Газа не будет террористов ХАМАС и когда от-туда не будет исходить опасность для граждан Израиля.

При этом, посол отметил, что Израиле знают, что Украина поддерживает Израиль. "Мы надеемся, что президент Зеленский приедет в Израиль. Мы ждем Зеленского в Израиле. Будем рады его видеть с визитом солидарности и поддержки", - отметил посол.

Он назвал Украину одной из самых произраильских стран в Европе. "Украина одна из немногих стран, где не было выступлений в поддержку террора, не было выступлений в поддержку ХАМАС", - сказал посол.

Как считает Бродский, он не думает, что ситуация в Израиле повлияет на помощь Украине. "Насколько я знаю, Соединенные Штаты и Европа намерены продолжать оказывать помощь Украине в том объеме, котором было обещано. Это и военная помощь, и гуманитарная помощь", - сказал посол.

Он уточнил, что Израилю потребовалась специфическая помощь от США относительно ракет для систем ППО "Железный купол".

"В принципе, Израиль в военном смысле является самодостаточной страной. Мы сможем за себя постоять. Нам конечно, не требуется помощь в том объеме, которая требуется Украине", - сказал посол.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

За последние сутки ЦАХАЛ за сутки нанес удары примерно по 300 целям. По данным Reuters, израильские войска атаковали боевиков ХАМАС в обширной сети тоннелей под сектором Газа.

Тем временем ООН поддержало резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа, что вызвало негативную реакцию Израиля.

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