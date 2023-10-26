357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из Сектора Газа.

В Государстве Израиль после террористического нападения ХАМАС возросло количество жертв среди украинцев. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. В целом сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести", - сообщил Николенко.

При этом, в Секторе Газа известно о 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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"357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь. В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности уехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других государств", - отметил спикер.

В этой связи, дипломат отметил, что МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей.

Гибель украинцев в Израиле - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, 18 октября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил о гибели 23 украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что это данные Министерства внутренних дел Израиля, тогда как сведения украинской стороны пока отличаются. Раньше в МИД Украины подтверждали гибель 13 украинцев.

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