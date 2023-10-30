Представитель Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что верит в эту возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и террористами ХАМАС, может "скоро" приехать с визитом в Израиль.

Он является желанным гостем в Иерусалиме, хотя официальная дата визита пока не назначена. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский для Ynet.

Дипломат опроверг слухи о том, что Израиль "не ждет" Зеленского в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Президенту Украины не давали таких сигналов, поскольку Киев еще не делал запрос на официальный визит президента.

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"В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время и я верю, что он прибудет в ближайшее время". - заявил посол.

Он надеется, что визит Зеленского "состоится". Также Бродский прокомментировал случай проявления "антисемитизма" в Николаеве, когда в ночь на 26 октября неизвестные облили красной краской здание местной синагоги.

Первоначальная оценка инцидента позволяет говорить, что это был "подстрекательский ответ на операцию в Газе", уточнил посол. "Все аспекты расследования изучаются. Мы были очень удивлены, поскольку с полуночи в городе введен комендантский час, и неясно, когда именно преступнику удалось совершить этот акт", - указал он.

Бродский подчеркнул, что случай в Николаеве - единичное проявление антисемитизма в Украине. В целом страна зарекомендовала себя, как одно из немногих государств в Европе, где не было масштабных демонстраций в поддержку ХАМАС.

"Украина входит в число немногих стран Европы, где не было крупных демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС", - заявил посол.

Зеленский хочет нанести Израилю визит "солидарности"

В начале октября в рамках визита в Брюссель президент Украины прокомментировал возможность визита в Израиль. Он заявил, что хотел бы приехать в страну, чтобы показать израильскому народу, что Украина "солидарна" с ним. Киев знает, что такое террористические атаки и как важно ощущать поддержку мира в подобных ситуациях, указал президент. Он заявил: "Я рекомендую мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке".

Тогда Ynet сообщал, что контакты между дипломатами Израиля и Украины о предстоящем визите Зеленского - начались. Однако сам визит еще не запланирован.

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