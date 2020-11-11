Андрей Богдан напомнил о себе в комментариях к посту Разумкова.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал троллингом на новость о заболевании председателя ВР Дмитрия Разумкова коронавирусом.

В комментариях под постом Разумкова бывший глава ОП написал: "у вас там шо? Коронавирусное кубло?"

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Другие пользователи разделились в своих оценках комментария Богдана. Кое-кто воспринял это с юмором и одобрением, а другие начали его критиковать, напомнив, что от COVID-19 никто не застрахован.

Коронавирус у первых лиц государства

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Автор: Андрей Василюк