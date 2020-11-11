Богдан "потроллил" Разумкова / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал троллингом на новость о заболевании председателя ВР Дмитрия Разумкова коронавирусом.
В комментариях под постом Разумкова бывший глава ОП написал: "у вас там шо? Коронавирусное кубло?"
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Другие пользователи разделились в своих оценках комментария Богдана. Кое-кто воспринял это с юмором и одобрением, а другие начали его критиковать, напомнив, что от COVID-19 никто не застрахован.
Коронавирус у первых лиц государства
- 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- В этот же день о болезни заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.
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