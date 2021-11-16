С вечера "тысячу для вакцинированных украинцев" не обсуждал только ленивый. Так, накануне информпространство страны сотрясло заявление президента Владимира Зеленского о "призе" для получивших обе дозы вакцины сограждан. Казалось бы, неплохая идея, но есть несколько "но".

Во-первых, поощрение для вакцинированных - немного, мягко говоря, запоздалое. Ведь это следовало делать еще на старте вакцинации, летом, когда власти уже понимали, что уровень антивакцинаторства в нашей стране зашкаливает. И, кто знает, может быть, сейчас мы уже видели бы совсем другую статистику по полностью COVID-привитым украинцам.

Многие страны на старте вакцинаторской компании предлагали гражданам разного рода призы - от авто в Польше до живых кур в Индонезии. Более щедры в США: там разыгрывают в лотерею $1,5 млн и "путевки мечты". Есть поощрения и более скромные, нежели пообещали в Украине, например, бесплатная стрижка в Вашингтоне и бесплатный кофе в Багдаде.

В условиях падающего рейтинга гаранта и его команды такой шаг некоторыми воспринимается как пиар либо популизм

Во-вторых, многим живущим от зарплаты до зарплаты или выживающим на нищенскую пенсию украинцам совсем не кстати эта 1 тыс. грн, которую можно потратить лишь на поход в кино, на абонемент в спортзал либо на билеты для путешествий по Украине. Думаю, куда более положительно была бы воспринята эта идея президента, если бы эти деньги либо выдали наличными, либо их можно было потратить на ту же коммуналку. У каждого свои потребности, и кинозрелища либо же подтянутое тело для многих не в приоритете. Особенно для людей в селах...

В-третьих, в условиях падающего рейтинга гаранта и его команды такой шаг некоторыми воспринимается как пиар либо популизм. И с этим, конечно же, можно согласиться. И этот способ пропиариться отнюдь не новый: вспоминаем "Юлину тысячу", когда вкладчикам Сбербанка СССР выдавали по тысяче гривень в качестве компенсации за старые депозиты. Тогда-то многие и бросились искать свои сберкнижки. Выходит, цель благая - подстегнуть темпы вакцинации от коронавируса, но методы - старые, проверенные.

В-четвертых, возникает вопрос: а как долго придется "генерировать" свою тысячу в "Дие"? Какие сложности снова будут возникать у желающих получить свои обещанные деньги в этом приложении. Ведь этот электронный сервис уже не раз подводил украинцев и часто - в самый неподходящий момент. Надеемся, Святой Николай подарит деньги каждому вакцинированному украинцу, он не подведет (гарант пообещал, что 1 тыс. грн начнут выплачивать 19 декабря).

И последний, но вполне закономерный вопрос: а за чей счет банкет?

В-пятых, после "всенародного опроса" от Зеленского сомневаешься, а не "пропадет" ли эта идея на пути к ее реализации. Все мы хорошо помним, что общественность так и не увидела результаты Зе-опроса, что-то там пошло не так. Возможно, и сейчас, "вдохновившись" волной хейта в сети по поводу 1 тыс., у президента пойдут на попятную.

И последний, но вполне закономерный вопрос: а за чей счет банкет? За деньги плательщиков налогов, то есть нас с вами...

Ольга Робейко