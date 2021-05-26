Муниципалитетам тоже предложат соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации.

В Польше запустили лотерею для вакцинированных от COVID-19. Таким образом жителей страны хотят мотивировать делать прививки.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Onet, участники вакцинальной кампании могут выиграть деньги и даже автомобили. Среди лотов - 1 миллион злотых (это около 273 тысяч долларов США).

Призы за вакцинацию в Польше:

каждый двухтысячный человек, участвующий в лотерее, гарантированно получит 500 злотых; каждую неделю будут разыгрывать 2 приза по 50 тысяч злотых, а также физические подарки, такие как топливные или страховые ваучеры и электроскутеры; каждый месяц 2 вакцинированных будут получать по 100 тысяч злотых; в финале розыгрыша двое участников выиграют миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам тоже предложат соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации. Первые 500 муниципалитетов, которые достигнут 75% вакцинированого населения, получат 100 тысяч злотых.

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"Каждый, кто воспользовался регистрацией и с самого начала принял первую дозу, сможет участвовать в лотерее", - говорится в профиле кампании "Szczepimy się" в Твиттере.

Вакцинация в Польше: что известно

Отмечается, что такая акция обусловлена значительным падением интереса к вакцинации в Польше. Если раньше те граждане, которые хотели пройти вакцинацию, активно искали такой вариант, то сейчас группа таких людей постепенно иссякает. Количество новых зарегистрированных на прививки пользователей значительно ниже, чем было в начале вакцинальной кампании.

Сейчас в стране получили первую дозу вакцины или же зарегистрировались и имеют назначенную дату приема 50% населения. Полностью иммунизировали 10% жителей страны.

Польское правительство обещает, что с 1 июля 2 дозу COVID-вакцины можно будет получить в любой момент. А недавно сообщили об инициативе вакцинации гастарбайтеров прям на границе с Польшей. В частности это касается и украинцев.

Поощрение к вакцинации от коронавируса

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Автор: Виктория Гордиенко